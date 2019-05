Europee, da oggi c’è il silenzio elettorale, domani il voto

Oggi gli esponenti politici non potranno rilasciare dichiarazioni o fare comizi, in rispetto del silenzio elettorale, che molte volte non è stato rispettato, visto che la regola è ambigua e non prevede il silenzio sui social, anche se solitamente il numero di interventi social dei politici è ridotto.

Nella giornata di ieri hanno parlato tutti i leader alle prese con il voto, con gli ultimi slogan elettorali ed uno scontro tra Lega e M5S che non si è placato, con le dichiarazioni di Di Maio sull’abuso d’ufficio e le discussioni su “chi lavora di più” portate avanti da Salvini.

Giorgetti ha assicurato che dopo le europee non ci sarà un rimpasto di governo, su questa linea sono tutti concordi, a cominciare dai due vicepremier, che entrambi hanno negato una crisi di governo dopo le elezioni. “Spero che da lunedì i no diventino sì”, la dichiarazione di Salvini, che fa intendere come il governo non abbia la volontà di richiamare le elezioni politiche dopo quelle europee. Salvini si è sbilanciato, dando la Lega come primo partito, sostenuto dagli ultimi sondaggi usciti nellle settimane scorse, mentre Di Maio è comunque soddisfatto del recupero del M5S dal caso Siri in poi.