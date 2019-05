Fiorentina, il proprietario dei Cosmos vicino all’acquisto per 150 milioni di dollari

La Fiorentina potrebbe essere venduta entro qualche giorno al patron dei Cosmos e numero uno di Mediacom, Rocco Commisso, il quale sarebbe vicino a chiudere un accordo sulla base di 150 milioni di dollari. La notizia è stata riportata dal New York Times.

Secondo fonti americane, il multimiliardario, con un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari, avrebbe dato mandato a JP Morgan di chiudere l’affare entro lunedì. Della Valle la scorsa settimana si trovava a New York, ufficialmente per l’inaugurazione di un nuovo negozio di Tod’s.

La pubblicazione della notizia, da parte di un quotidiano italiano nella giornata di ieri, avrebbe accelerato la diffusione della stessa, con la conferma odierna del New York Times. Per il momento dalla squadra della Fiorentina non arrivano conferme, con l’impegno contro il Genoa alle porte, che sarà fondamentale per la salvezza.