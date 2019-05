Francia, pacco bomba a Lione: 13 feriti. Si cerca l’uomo

Un pacco bomba è esploso a Lione, verso le 17.30 di venerdì, nel centro della città, causando 13 feriti lievi, ma nessuna vittima. Tra le persone ferite ci sarebbe una bambina di 8 anni.

Il pacco era stato riempito di chiodi e bulloni, come riferiscono alcune fonti locali. A lasciarlo in strada è sta un uomo in bicicletta, con il volto coperto ed è attualmente ricercato dalla polizia. Non si esclude nemmeno la matrice islamica, al momento non si hanno tutti i dettagli, anche se nessuno, per ora, ha rivendicato l’attacco.

Alcuni testimoni hanno visto l’attentatore posare il pacco, con il volto coperto ed occhiali scuri, in via Victor Hugo, una strada pedonale e con molti negozi. La scena è stata registrata dalle telecamere di sicurezza. Solo in serata è stata diffusa la sua immagine in rete.