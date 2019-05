Montecarlo, super pole di Hamilton, Leclerc fuori in Q1

Una super pole di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Monaco, che all’ultimo tentativo è riuscito a mettersi davanti a Bottas. Male le Ferrari, che con un errore di strategia hanno perso il passaggio in Q2 per Leclerc. Vettel ha finito quarto, dopo aver fatto un errore che gli avrebbe consentito di sopravanzare Verstappen, in terza posizione.

Con il tempo record di 1.10.166 Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position, che sembrava essere di Valteri Bottas sono il primo tentativo. Leclerc è andato fuori in Q1, per un problema con le strategie della squadra, la quale ha dato per buono il tempo ottenuto al primo tentativo e non ha mandato in pista per un secondo tentativo il monegasco.

Domani Leclerc partità dalla 16esima posizione, una gara in salita, visto che a Montecarlo è difficile superare, l’obiettivo che sarà quello di arrivare almeno nei primi sei. La gara inizierà alle 14.10, in diretta su Tv8 e Sky Sport Uno.