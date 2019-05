Terremoto di magnitudo 5.1 a est di Tokyo

Una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito il Giappone, nella zona est di Tokyo, registrato dagli enti specializzati alle ore 15:20 locali, quando erano le 8:20 in Italia. L’epicentro è stato registrato nel quartiere di Chiba, nella zona orientale della città metropolitana.

A comunicarlo è stata la Japan meteorological agency, che ha anche precisato che non ci sarebbe alcun rischio tsunami, oltre ad averne misurato l’intensità, di 5.1 nella scala magnitudo. Non indifferente la scossa, ma in Giappone c’è una struttura degli edifici che permette l’assorbimento delle scosse di terremoto.

Come riferito dalle tv locali, al momento non ci sarebbero danni a persone o cose. Nelle prossime ore saranno forniti maggiori dettagli, ma non ci dovrebbero essere “colpi di coda” di altre scosse di maggiore entità.