Usa, giudice ferma dei fondi per il muro del Messico: blocco parziale del piano

Il piano per realizzare il muro in Messico ha subito un rallentamento, a causa della decisione di un giudice federale, che ha bloccato parzialmente i fondi per la costruzione al confine messicano. Trump voleva utilizzare i soldi della Difesa per realizzare il muro.

A deciderlo è stato il giudice Haywood Gilliam, il quale ha presentato un’ingiunzione per fermare il piano di Trump per finanziare il muro da un miliardo di dollari, che dovrebbero arrivare dal Dipartimento della Difesa.

Nell’ingiunzione si spiega che la limitazione riguarda le aree del Texas e dell’Arizona, ma non limita Trump a reperire i fondi da altri progetti. Si complica, così, una delle battaglie del presidente degli Stati Uniti, che da mesi sta provando ad approvare nuovi fondi per il muro al confine messicano, non riuscendo però a passare per la votazione parlamentare, a causa dell’opposizione dei democratici.