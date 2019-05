Elezioni Ue, affluenza in netto aumento in tutti i paesi

Una grossa partecipazione in tutta Europa, rispetto alle ultime elezioni europee, spiccano Austria, Francia ed Ungheria. In Italia affluenza stabile rispetto alle scorse europee, in calo rispetto alle politiche.

In Francia si è già superato il dato del 2014, che era di poco superiore al 40%, con le proiezioni che stimano 10 punti di differenza dal 2014, quando il primo partito fu quello di Marine Le Pen. È possibile che i voti in più siano per il partito del presidente Macron, che non si presentava nel 2014 e che nei sondaggi era dato sullo stesso livello della Le Pen, mentre nelle scorse edizioni il partito alleato MoDem arrivò quarto.

In Italia l’affluenza è stabile poco sopra al 16%, con grosso calo nelle regione del meridione, mentre al nord l’affluenza è sui livelli delle politiche.

Dopo la caduta del governo in Austria c’è stata una grande partecipazione, con il partito del cancelliere Kurz che è dato in forte aumento al 34%, secondo gli exit polll. Anche in Germania c’è un aumento dell’affluenza alle ore 12, dal 25,6% del 2014 al 29,4% di quest’anno. In Spagna ci sono già 10 punti di distacco rispetto all’affluenza del 2014, segno particolarmente positivo per il partito di Sanchez.