Financial Times: Fca in trattativa con Renault

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Fca sarebbe in trattative avanzate con l’azienda francese Renault, per ampliare la collaborazione. Un eventuale accordo sarebbe un preludio per l’ingresso di Fca nell’alleanza tra Renault-Nissan-Mitsubishi e creare il gruppo automobilistico più potente al mondo.

Per ora Nissan non dovrebbe essere coinvolta, ma sarebbe una collaborazione solo tra Fca e Renault, per competere con gli altri leader del settore. Non sono arrivati commenti ufficiali da Fca e Renault, ma Fiat non ha mai chiuso ad eventuali accordi: “Se c’è una fusione che migliora l’azienda, sono sempre disponibile a valutare”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley.

La possibile alleanza tra Renaul-Nissan-Fca resta comunque difficile, nonostante Renault abbia il 43% delle azioni di Nissan, con il gruppo che potrebbe superare la Volkswagen come numero di vetture vendute all’anno, 15 milioni contro i 10 dell’azienda tedesca.