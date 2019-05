Iran, il presidente Rohani propone un referendum sull’attività nucleare

Il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha proposto un referendum sulla possibilità di proseguire le attività ed i programmi sul nucleare, nonostante il paese iraniano abbia firmato degli accordi per uscire dal programma militare sul nucleare.

Le tensioni con gli Usa sono aumentate nell’ultimo periodo, con gli Stati Uniti che hanno inviato delle navi da guerra in Medio Oriente, dopo il rifiuto da parte di Rohani di sospendere l’attività sul nucleare, come da accordi.

Trump aveva deciso di ritirarsi dagli accordi del 2015, con l’Iran che sembra essere intenzionato a continuare il suo sviluppo sul programma sul nucleare. Con questo referendum il presidente Rohani cerca il sostegno popolare per aumentare l’arricchimento dell’uranio oltre la soglia consentita, come firmato nel 2015. Gli Stati Uniti hanno potenziato le sanzioni economiche all’Iran con Trump, anche per questo Rohani non vuole più rispettare l’accordo sul nucleare.