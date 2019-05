Mondavio, incidente durante il campionato di Motocross: muore pilota italiano

Un grave incidente durante il campionato di Motocross, che si svolgeva a Mondavio in questa domenica, che ha causato la morte del pilota Raffaele Mazzola. È stato subito soccorso ma non c’è stato nulla da fare.

Durante il primo giro, mentre era in corso la prima parte di gara, dopo un salto Raffaele Mazzola è caduto rovinosamente a terra. La gara è stata interrotta ed il pilota soccorso dal servizio sanitario della pista, però Mazzola era già morto.

L’incidente è avvenuto nella pista di motocross di Cavallara, a Mondavio, in provincia di Pesaro Urbino, mentre si effettuava la quarta prova del campionato italiano senior di motocross.

Per decisione della Federazione Motociclistica la gara è stata annullata e presumibilmente non si ripeterà. La sicurezza negli sport estremi è un tema importante, che ancora non ha raggiunto livelli accettabili, soprattutto per quanto riguarda le due ruote.