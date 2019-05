È morto Vittorio Zucconi, firma di Repubblica

È morto a 74 anni nella notte il giornalista di Repubblica, Vittorio Zucconi, grande firma del giornale, nella sua casa a Washington, dopo una lunga malattia. Era corrispondente e cronista dagli Stati Uniti, dove viveva dal 1985.

È stato direttore di Repubblica e fino ad un anno fa di Radio Capital, a riferirlo è stato proprio il quotidiano. Zucconi aveva lavorato per importanti testate giornalistiche, facendo il corrispondente dagli Stati Uniti per La Stampa, Corriere della Sera ed infine Repubblica, dove aveva scritto negli ultimi anni.

Nato a Modena, aveva iniziato a lavorare come cronista negli anni ’70, venne assunto nel 1969 come redattore a La Stampa, mentre seguiva la Guerra Fredda per il Corriere della Sera a Mosca, mentre per Repubblica era corrispondente da Parigi.

Era stato direttore dell’edizione web di Repubblica fino al 2015, quando passò a Radio Capital, lasciata nel 2018.