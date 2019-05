Oggi al voto 51 milioni di elettori. Test sulla tenuta del governo

Oggi è il giorno delle elezioni europee, con i seggi aperti ufficialmente dalle 7, resteranno aperti fino alle 23, uno degli ultimi paesi a chiuderli. In totale sono 73 i parlamentari europee da eleggere, ai quali si aggiungeranno altri 3 dopo la Brexit.

Si vota anche per le amministrative, con oltre 3.800 comuni impegnati e cinque capoluoghi di regione, con oltre 16 milioni di cittadini chiamati ad eleggere i loro rappresentanti locali.

Il voto europeo è un voto proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%, chi non raggiungerà questa soglia, non verrà eletto. Si potranno indicare fino a tre preferenze, che dovranno essere con differenza di genere, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza.

In Piemonte una della sfide maggiori, dove si elegge per confermare il governatore uscente Chiamparino, che però è dato indietro rispetto al candidato del centrodestra, mentre il M5S non è in lotta per la vittoria.