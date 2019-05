Serie A, i verdetti finali: Inter ed Atalanta in Champions, Milan e Roma in Europa League

L’ultima giornata di Serie A ha dato i verdetti finali per l’Europa e per le retrocessioni in Serie B. In Champions vanno Inter ed Atalanta, mentre in Europa League vanno Milan e Roma. Retrocede l’Empoli, dopo la sconfitta contro l’Inter.

Risultati scontati, con l’Inter che ha rischiato più delle altre, la quale affrontava una squadra in lotta per la retrocessione. Una vittoria per 2-1, con il gol di Nainggolan, che regala la Champions ai nerazzurri, che fino a dieci minuti dalla fine erano dietro il Milan, a causa del pareggio dell’Empoli nel secondo tempo.

Vincono tutte le altre, con l’ultima partita di De Rossi con la Roma, che è riuscita a vincere per 2-1 contro il Parma in casa. Stadio pieno, per il saluto a De Rossi, uscito a dieci minuti dalla fine per prendersi la standing ovation.