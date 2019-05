Europee, Di Maio: “Elezioni andate male, dobbiamo imparare la lezione”

Dopo la conferenza stampa di Salvini nella mattinata, nel pomeriggio è intervenuto Di Maio, facendo il punto sul risultato deludente delle elezioni europee per il M5S, fermo al 17%. Anche Di Maio ha ribadito che non cambia nulla per gli equilibri del governo, come aveva sostenuto anche Matteo Salvini in mattinata.

Il leader del M5S ha affermato che nessuno ha chiesto le sue dimissioni e che l’obiettivo è quello di realizzare il resto del Contratto di governo, con molte cose da fare ancora, come il reddito minimo, l’aiuto alle famiglie, il taglio delle tasse sul lavoro. Inoltre ha anche confermato la possibilità di inserire la flat tax in questa manovra di bilancio per il 2020.

Ha affermato che nei prossimi giorni ci sarà un vertice di governo, per fare il punto con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oltre che preparare i prossimi mesi. Di Maio non ha negato che la situazione fosse difficile, ma non c’è l’intenzione di far cadere il governo.