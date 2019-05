Europee, Salvini: “Ho sentito Conte: accelerare su autonomia e Tav”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha tenuto una conferenza stampa a margine del trionfo del suo partito, arrivato ad oltre il 34% dei consensi, dove ha spiegato che non ha intenzione di creare una crisi di governo, ma che ora il mandato è quello del “fare”.

“Ho sentito Conte, la nostra lealtà non è in discussione”, queste le parole di Salvini in conferenza stampa, che non parla di crisi di governo, ma che rilancia su alcuni temi fondamentali per la Lega, come le autonomie e la Tav.

Ora il Ministro dell’Interno penserà agli equilibri in Europa: “Il nostro rappresentante in Europa è già in viaggio per andare a formare il nuovo gruppo degli europarlamentari”, ha spiegato alla stampa. Su Di Maio non risponde, sostenendo che rimangono un alleato di governo e che gli ultimi contatti tra i due ci sono stati nella notte, con uno scambio di messaggi.