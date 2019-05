Farage: “Al lavoro con chiunque per portare a termine la Brexit”

Dopo le elezioni europee, che hanno visto trionfare il neo partito di Nigel Farage, Brexit Party, ora primo partito in Europa insieme alla CDU della Merkel. Farage ha preso i voti dei delusi dal partito conservatore, che non ha portato a termine la Brexit, dopo il referendum del 2016.

“Pronto a lavorare con chiunque per portare a termine la Brexit”, queste le parole di Nigel Farage, che ha ottenuto il 31,6% con Brexit Party e che ora vorrebbe andare ad elezioni politiche per consolidare il risultato. Intanto ha chiesto che il suo partito faccia parte della squadra per negoziare la Brexit con l’Europa, cosa che al momento non sembra possibile, vista la maggioranza dei conservatori alla Camera dei Comuni.

Il prossimo 7 giugno Theresa May si dimetterà, come ha annunciato nei giorni scorsi e dopo mesi di tentativi di far approvare il suo accordo.