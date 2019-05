Di Maio sotto attacco dal fronte interno del M5S. Paragone: “Serve leader libero da impegni”

Qualcosa potrebbe cambiare all’interno del M5S, dopo la sconfitta delle elezioni europee, che hanno visto il Movimento perdere 15 punti percentuali dalle politiche del 2018, finendo al 17%.

C’è una resa dei conti in atto nel Movimento 5 Stelle, con il capo politico Luigi Di Maio che è stato messo in discussione da alcuni esponenti del M5S, alcuni più noti, altri semplici deputati. La contestazione principale riguarda il tempo che il leader passerebbe a fare campagna elettorale, che si riduce visti i molti impegni al ministero dello Sviluppo Economico.

Uno dei malumori più accentuati è quello di Roberta Lombardi, già in corsa per le Regionali nel Lazio, che ha invitato alla responsabilità ed al cambiamento: “La responsabilità di un uomo solo è deleteria per il Movimento”, ha spiegato su Facebook. Della stessa linea anche Gianluigi Paragone: “La generosità di Di Maio nel mettere insieme 3-4 incarichi deve essere rivista”, parole chiare, che potrebbero far riferimento ad un ritorno di Alessandro Di Battista.