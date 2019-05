Roma, un bambino è morto all’asilo all’Appio-Tuscolano

Un bambino è morto poco dopo le 12 in un asilo privato di Roma, all’Appio-Tuscolano, in via della Marrana, per cause ancora da accertare. Secondo le maestre sarebbe morto in culla, dopo il risveglio dalla merenda, come hanno rilevato e comunicato alle autorità.

Una volta vista la situazione, le maestre hanno chiamato i soccorsi, che le hanno guidate nella procedura di sicurezza, ma non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Secondo i medici non c’è stato soffocamento, in quanto le vie aeree erano libero, per ora è stata registrata come “Sids, morte senza motivo”.

La madre del bimbo ha confermato che non aveva malattie, inoltre ha aggiunto che nella mattinata era in ottime condizioni e non ha notato nulla di strano. La Procura di Roma sta attendendo l’esame sul corpo del bambino per verificare se aprire un fascicolo.