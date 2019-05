Salvini: “Manovra da 30 miliardi per la flat tax”

Dopo la vittoria alle elezioni europee, che ha visto la Lega confermare i sondaggi, finendo al 34%, Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima manovra economica, specialmente sul tema flat tax, uno dei punti del partito.

“Prima la sicurezza e le tasse, il resto verrà più tardi. Non abbiamo dato nessun ultimatum a Di Maio, c’è la missione di cambiare l’Europa”, ha spiegato Matteo Salvini, risponendo alle voci che sostenevano che Di Maio avesse ricevuto 30 giorni di tempo.

Salvini è tornato a parlare di flat tax: “Serve uno choc fiscale, non a tutti però, serve una cura Trump, 15% per far ripartire il paese”, ha dichiarato il leader leghista. L’obiettivo è una manovra da 30 miliardi, per famiglie ed imprese fino a 50mila euro, che secondo Salvini sarebbe già documentata e pronta ad andare in Consiglio dei Ministri.