Corruzione, indagato Palamara, ex presidente Anm

Una scossa nel mondo dei magistrati, con l’indagine a carico dell’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, per corruzione e per i suoi rapporti con Fabrizio Centofanti, arrestato per reati fiscali nel febbraio 2018.

All’origine dell’inchiesta ci sarebbe la nuova nomina del procuratore generale di Roma, con l’uscita di Luigi Pignatone, che rischia di diventare un caso spinoso per i magistrati. Infatti la Procura di Roma gestisce la maggior parte dei casi politici e per questo la carica più alta è quella più ambita. Pignatone è andato in pensione nei giorni scorsi, ed ora sta indagando la Procura di Perugia.

I documenti in possesso della Procura di Perugia mostrerebbero come ci sarebbero dei legami tra Palamara e Centofanti, ex capo delle relazioni di Francesco Caltagirone. L’inchiesta riguarderebbe anche personaggi di spicco, a cui la Procura di Perugia sta lavorando.