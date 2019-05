Lione, attentatore fece ricerche su bombe e jihad

L’attentatore di Lione, che aveva fabbricato una bomba rudimentale per colpire una zona centrale della città, arrestato nei giorni scorsi, è ora sotto interrogatorio. Secondo quanto riferisce BFM-TV il giovane aveva fatto delle ricerche in rete su bombe e jihad, oltre a parlare da integralista islamico.

Mohamed Hichem M., questo il nome del 24enne algerino che venerdì scorso ha innescato una bomba ricoperta di chiodi e bulloni nel centro di Lione. Avrebbe negato legami con Isis ed avrebbe studiato informatica negli anni passati.

Per ora non ha cooperato con gli agenti anti-terrorismo, visto che è stato trasferito nel quartier generale dell’anti-terrorismo a Levallois-Perret, vicino Parigi, dalla stazione di Lione dove era stato arrestato. Sono stati fermati anche i genitori ed il fratello, per ora non saranno rilasciati. Il giovane ha spiegato di essere entrato in Francia da irregolare e di guadagnare qualche centinaio di euro al mese con corsi di informatica sul web.