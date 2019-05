Non pagava le tasse: nei guai lo youtuber St3pNy, sotto indagine dalla Guardia di Finanza

Una truffa allo Stato per oltre un milione di euro in cinque anni, questa è l’accusa al giovane fiorentino tra i più seguiti sul web in Italia. Sotto indagine sarebbero i suoi compensi ricevuti dalla pubblicità nei video, dal 2013 al 2018.

Lo youtuber toscano di 23 anni, denominato St3pNy, è sotto indagine dalla Guardia di Finanza, alla quale dovrà chiarire i suoi compensi sui quali non ha pagato l’Iva. St3pNy è il secondo youtuber italiano per numero di visualizzazioni, uno dei più amati dal pubblico che lo segue su Youtube.

Per le fiamme gialle avrebbe omesso di dichiarare oltre 600 mila euro e non avrebbe pagato l’Iva su 400 mila euro. Ha iniziato la sua attività nel 2013, su Youtube, dove pubblicava i suoi video per i quattro milioni di followers. Di media aveva un milione di visualizzazioni al giorno, con conseguenti entrate pubblicitarie, per il meccanismo della piattaforma, che si basa sul volume di views dei video. Di seguito uno dei tanti video pubblicati dal giovane fiorentino.