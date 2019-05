PS Plus: ecco i giochi mensili gratuiti di giugno 2019 per PS4

Oggi Sony ha comunicato i giochi mensili per PS4, scaricabili gratuitamente per chi ha un abbonamento al servizio di PlayStation Plus. Come ogni mese la casa nipponica ha svelato i due titoli l’ultimo mercoledì del mese, sui suoi canali ufficiali.

Nel mese di maggio erano stati rilasciati Overcooked e What Remains of Edith Finch, che sono ancora disponibili per qualche giorno, poi saranno messi sullo store i due nuovi videogiochi. Sul PlayStation Plus nel mese di giugno sarà possibile scaricare Borderlands: The Handsome Collection, un titolo ricco, visto che comprende due giochi: Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel. Inoltre sullo store ci sarà Sonic Mania, un titolo molto popolare, uscito nel 2017 e che fa parte della saga di Sonic.

La scelta della “collezione” di Borderlands ha senso, visto che tra poco uscirà Borderlands 3, e quindi può essere un’occasione per recuperare i capitoli precedenti. Un’operazione simile a quella fatta con God of War, con il rilascio del terzo capitolo prima di God of War 4.