Budapest, battello si ribalta sul Danubio: 7 morti e svariati dispersi

Un grave incidente nella notte sul Danubio, a Budapest, che ha visto due imbarcazioni scontrarsi tra loro e ribaltarsi in acqua. Il bilancio attuale è di 7 morti e 21 dispersi, dopo che un battello con 33 passeggeri è andato a sbattere.

I soccorsi hanno raggiunto le imbarcazioni e sette persone sono state portate in ospedale, secondo il portavoce del 118, Pal Gyorfy, sarebbero in condizioni stabili. Come riportato dai media locali, la corrente e la pioggia non ha aiutato le operazioni di salvataggio. Una delle persone portata in salvo è stata ritrovata a tre chilometri dal luogo dello scontro.

I 33 passeggeri del battello erano sudcoreani, per questo è intervenuto anche il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, il quale ha chiesto il massimo sforzo nei soccorsi. Dalle fonti locali, un battello era ormeggiato ed è stato colpito da un’imbarcazione che arrivava, causando il ribaltamento.