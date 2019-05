Inter, ufficiale: esonerato Spalletti. Ora c’è Conte in pole

L’Inter ha ufficialmente esonerato il proprio allenatore, Luciano Spalletti, ringraziandolo per il lavoro svolto, dopo due anni e due qualificazioni in Champions, dove la squadra milanese non partecipava da anni. Ora per il sostituto il nome forte è quello di Antonio Conte, che potrebbe essere annunciato a breve.

Secondo alcune voci interne, Antonio Conte potrebbe essere annunciato già domani, il che spiegherebbe come mai oggi la società si sia mossa per ufficializzare l’addio di Spalletti. Un esonero annunciato, già a fine stagione si intuiva che non sarebbe stato l’allenatore della prossima stagione, stando alle dichiarazioni che rilasciava alla stampa.

“Il club ringrazia il tecnico per il lavoro fatto”, con queste parole l’Inter ha ufficializzato l’esonero, con Marotta che dovrà accordarsi sulla buonuscita con Spalletti, visto il contratto fino al 2021 che aveva il tecnico toscano.

Conte è stato fotografato insieme ai responsabili media della società, che saranno presenti alla finale di Champions tra Liverpool e Tottenham insieme al tecnico ex Juve ed a Marotta. Segno che domani potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.