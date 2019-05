Migranti, Alarm Phone: “Gommone imbarca acqua al largo della Libia. Nessun soccorso”

Un gommone sarebbe in difficoltà al largo della Libia, come segnala il servizio Alarm Phone, con 90 persone a bordo e senza che nessuno vada a soccorrerlo. Tirata in ballo anche la Marina italiana, accusata di non intervenire e di essere a poche miglia.

Secondo le Ong la “situazione sta degenerando”, col passare delle ore il gommone imbarca sempre più acqua, come confermato da Alarm Phone, che avrebbe ricevuto la chiamata mercoledì sera. I migranti hanno visto avvicinarsi vari elicotteri, di cui uno della Ong Sea Watch, che ha filmato la scena.

Una nave della Marina Militare italiana ha monitorato la situazione, secondo Alarm Phone, ma non è intervenuta e non ha fornito assistenza. “Alle ore 23:47 i migranti ci hanno segnalato che da una parte il gommone si stava sgonfiando e stavano imbarcando acqua”, così ha riferito l’Ong che riceve le chiamate di soccorso. Ci sarebbero 15 bambini a bordo ed una donna incinta.