Nomine Procura di Roma, pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza

Si ampia il caso legato alla nomina del nuovo procuratore generale della Procura di Roma, uno dei posti chiave, considerato che le maggiori inchieste passano per la Capitale, con la perquisizione della casa del Pm Luca Palamara, ufficialmente indagato per corruzione.

Luca Palamara è stato presidente dell’Associazione nazionale magistrati, oltre ad essere un ex consigliere del Csm, una figura molto rilevante, dunque, in ambito giuridico. La perquisizione fa parte dell’inchiesta nella quale Palamara è coinvolto ed indagato per corruzione. La vicenda entra nella nomina del successore di Luigi Pignatone, procuratore della Procura di Roma, andato in pensione poche settimane fa.

Non ci sarebbe solo Palamara tra gli indagati tra i magistrati, ma sarebbero sotto inchiesta altre due persone, di cui una è membro del Csm. Il successore di Palamara come presidente dell’Anm, Pasquale Grasso, è intervenuto sulla vicenda: “C’è un’inchiesta in corso, non intendo commentare, ma solo ricordare che la magistratura adempie il suo ruolo istituzionale in maniera costante, anche nei confronti di altri magistrati”.