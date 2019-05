Roma, incidente alla Metro A: donna muore incastrata sotto il vagone. Tratta ferma

Un grave incidente è accaduto nella fermata della Metro A “Lepanto”, con una donna che è rimasta incastrata sotto un convoglio, di fianco la banchina. La tratta da Termini ad Ottaviano è ferma in entrambe le direzioni, con Atac che ha attivato un servizio di bus sostituitivi.

Sono intervenuti in tempi rapidi i soccorsi del 118, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo anche le forze dell’ordine, che dovranno accertare l’accaduto, la cui dinamica ancora non è chiara. Presenti anche due camion dei Vigili del Fuoco, allertati a causa dell’incastro nel quale la donna è finita.

Non ci sono ancora maggiori dettagli sulla situazione, che sembra confusa al momento. Le forze dell’ordine dovranno cercare di trovare qualche testimone per capire meglio l’accaduto, con le videocamere di sorveglianza che sono già al vaglio degli agenti. Per ora non ci sono commenti di esponenti del Comune di Roma sulla vicenda.