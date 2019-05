Torino, è stato fermato l’uomo che aveva investito una donna incinta

Dopo alcune settimane di indagini è stato fermato l’uomo che aveva investito una donna incinta ad Orbassano, in provincia di Torino, senza prestare soccorso. La donna di 19 anni, all’ottavo mese di gravidanza, era stata trasportata all’ospedale Cto ed aveva partorito con un cesareo d’urgenza.

La neonata, Sofia, è ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna, la prognosi non è stata sciolta dai medici ed anche la donna è ancora in ospedale. L’uomo era fuggito ed aveva poi nascosto l’auto in un garage.

Il 28enne di origini marocchine, residente a Piossasco, una volta fermato dalle forze dell’ordine ha poi confessato. L’auto era una Fiat Stilo nera, che era stata tenuta in garage, ma gli agenti sono riusciti a identificarla grazie ad alcuni componenti della carrozzeria che si erano staccati nell’urto. È stato arrestato ed ora ci sarà il processo per mancato soccorso stradale e lesioni gravi.