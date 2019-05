Death Stranding: Kojima conferma che la mappa sarà ampia

Uno dei giochi del momento, Death Stranding, con il trailer uscito pochi giorni fa, ma che non chiarisce come sarà strutturata la mappa del gioco. Death Stranding mostra un’ottima grafica, che sarà in 4K nativo.

In questi anni i giochi di maggior successo sono stati quelli Open World, con mappe molto ampie, basti pensare ad Horizon Zero Dawn o The Witcher 3. Per questo c’è attesa per avere maggiori dettagli sulla mappa di Death Stranding, uno dei candidati di miglior gioco per il 2019, visto che sembra confermata la data di uscita entro la fine dell’anno.

Nell’ultimo video si è vista anche una montagna innevata, il che potrebbe far pensare ad ambientazioni diverse e dunque una mappa ampia e variegata. Lo ha confermato Hideo Kojima su Twitter, facendo notare come la montagna fosse scalabile, il che lascia presagire ad una zona ampia. Come era stato con Horizon Zero Dawn, che ha lo stesso engine Decima, si può combinare una grafica 4K ad una mappa ampia, per questo non ci dovrebbero essere problemi. Di seguito il trailer di Death Stranding.