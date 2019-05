Diventa un giallo la lettera Ue: il Mef smentisce le anticipazioni, Tria starebbe per inviarla

Un giallo la risposta alla UE del Ministro dell’Economia, anticipata da alcune agenzie, con allegato screen, che viene ora smentita “categoricamente” dal Mef, sostenendo che i contenuti riportati non corrisponderebbero al vero.

Tria starebbe per inviare la lettera, ma non si hanno notizie del contenuto della stessa, dopo una prima versione che era arrivata ai media, con annessi commenti del viceministro Garavaglia, che si era addentrato in alcuni dettagli di taglio della spesa.

“Il Mef smentisce categoricamente quanto riportato dalle agenzie di stampa. Tali contenuti non rappresentano la realtà, come si potrà verificare quando si avrà visione della lettera firmata da Tria”, queste le parole rilasciate da fonti del ministero di Economia e Finanza.

Di Maio era subito intervenuto, dicendo di non sapere nulla della lettera, affermando che non si sarebbero tagliati il reddito di cittadinanza e quota 100, come riportato dai media, che parlavano di “tagli al welfare” nel triennio 2020-22. Il leader del M5S avrebbe chiesto un vertice con Conte e Tria.