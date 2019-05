Trump annuncia nuovi dazi verso il Messico. Caos in borsa

Dopo la guerra alla Cina, con l’introduzione di nuovi dazi nelle ultime settimane, ora Trump ci prova con il Messico, con l’annuncio di nuovi dazi al 25% se non verranno fermati i flussi migratori dal centro America. Caos in borsa, con conseguenze anche in Europa, in Italia lo spread ha superato la quota di 290 punti base.

C’è stato il tentativo nei mesi scorsi di far approvare il muro al confine con il Messico, ma ora Donald Trump sembra stia prendendo una strada diversa per fermare i flussi migratori verso gli Stati Uniti, minacciando dei dazi per ottenere maggiori controlli del governo messicano.

Il piano di Trump è chiaro e dettagliato: dal 10 giugno partiranno dazi al 5% su tutte le merci provenienti dal Messico, cifra che diventerà il 10% entro luglio, il 15% entro agosto, il 20% entro settembre ed il 25% ad ottobre. Con questa manovra si mette a rischio l’accordo commerciale di libero scambio Canada-USA-Messico, il Nafta 2.0.

Secondo le stime degli uffici americani, le importazioni americane dal Messico riguardano 346,5 miliardi di dollari di beni. Dal Messico non si aspettavano questa mossa, il vice ministro messicano per il Nord America, Jesus Seade, ha spiegato la posizione del suo governo: “Non vogliamo una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il Messico risponderà”. Intanto il Peso messicano ha perso il 2,3% solo nella mattinata di oggi, con l’annuncio di Trump.