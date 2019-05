Ufficiale Antonio Conte all’Inter: “Ho scelto per la chiarezza del club”

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, che andrà a sostituire Luciano Spalletti, il quale era stato esonerato nella giornata di ieri.

“Benvenuto nella nostra grande famiglia”, queste le parole del club per ufficializzare il nuovo contratto, che garantirà a Conte uno stipendio di 9 milioni netti più bonus per tre anni. L’ex tecnico della Juventus è stato scelto da Suning per fare il definitivo salto di qualità. Domani la dirigenza interista sarà al Wanda Metropolitano, insieme ad Antonio Conte, per la finale di Champions tra Tottenham e Liverpool.

“Un unico obiettivo, condiviso tra club e tecnico, quello della vittoria”, così la società ha comunicato la sua decisione, attesa da alcuni giorni, dopo che erano iniziate a circolare alcune foto in cui si vedevano i resposabili interisti parlare con Conte.

Il tecnico ha vinto sia lo scudetto che la Premier League, con il Chelsea, ma si dice entusiasta di questa nuova esperienza: “Inizia un nuovo capitolo della mia vita, cercherò di ricambiare la fiducia della società. Ho scelto l’Inter per la chiarezza e la voglia di vincere”, queste le parole di Conte.