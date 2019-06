Stasera la finale di Champions tutta londinese: alle 21 Liverpool-Tottenham

Oggi è il giorno della finale di Champions, con lo scontro tutto inglese tra Liverpool e Tottenham, dopo delle semifinali emozionanti con grandi rimonte delle due squadre, che hanno eliminato Ajax e Barcellona.

Il Liverpool si è giocato il titolo in Premier League fino all’ultima giornata con il Manchester City, perdendolo per un punto, mentre il Tottenham ha brillato più in Champions nell’ultimo periodo, dopo essere stata in corsa per il titolo ad inizio 2019.

Il Tottenham dovrebbe recuperare Harry Kane, rimasto fuori dalla gara di andata col Manchester City in Champions, quando venne colpito alla caviglia da Delph, con conseguente periodo di recupero. Il Liverpool ha finito la stagione in crescendo, riuscendo a rimontare un 3-0 contro il Barcellona, oltre a lottare per il titolo fino alla fine.