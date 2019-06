Trump favorevole alla Brexit dura: “Fate negoziare Farage”

Prima di incontrare Theresa May, per l’incontro previsto per il 3 giugno, Trump ha parlato della Brexit, sostenendo che il Regno Unito dovrebbe puntare su una hard brexit. Nel farlo ha citato Nigel Farage, che nell’ultimo periodo è cresciuto nei sondaggi, con il suo partito fondato per effettuare una brexit dura.

Theresa May ha già annunciato le dimissioni per il 7 giugno, proprio dopo il vertice con il Presidente degli Stati Uniti, che non è molto propenso a proporre una brexit con accordo UE, dalle ultime dichiarazioni.

Donald Trump si è sempre schierato per un’uscita dura dall’Unione Europea, come ha ribadito anche nella giornata di oggi. Intanto il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn nei giorni scorsi ha aperto ad un nuovo referendum.