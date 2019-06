Venezia, nave da crociera urta un battello nel canale della Giudecca: 5 feriti

Una nave da crociera Msc ha urtato un battello nel canale della Giudecca, causando 5 feriti. Tra le cause dell’incidente ci sarebbe un’avaria al motore, con conseguente guasto al cavo di traino.

Una volta che la nave da crociera ha perso il gancio di traino, il rimorchiatore non è riuscito più a trainarla, con uno scontro successivo con un battello che passava nel canale della Giudecca. Il battello aveva a bordo 130 persone, solo 5 sarebbero rimaste ferite.

Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, oltre ai mezzi di soccorso via nave. Sulla banchina sono arrivati degli attivisti “No grandi navi” a protestare per la presenza di navi da crociera vicino i canali. La nave Msc ha fatto suonare la sirena per dieci minuti, ma non è riuscita ad evitare l’impatto.