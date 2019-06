Conte: “Siamo pronti ad una Fase 2, M5S e Lega dicano cosa vogliono fare”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto sull’anno passato al governo, elencando gli aspetti positivi e quelli migliorabili. Il premier ha parlato anche di una “fase 2” e di una possibile riforma sul conflitto d’interessi ed una sul fisco.

Conte ha ricordato alcune misure prese dal suo governo dal giorno dell’insediamento, come la lotta all’immigrazione non regolare, oltre alle misure di sostegno economico e sociale. Il premier invita alla collaborazione, senza interferenze tra ministri, con chiaro riferimento alla stesura delle lettera di Tria, con il M5S e la Lega che sono intervenuti pubblicamente, mezzo stampa, prima dell’invio.

“L’Italia rischia di diventare un paese per vecchi, siamo di fronte ad una manovra economica per il 2020 molto complessa, ma avremo cura di non aumentare l’IVA. Terremo in ordine i conti, l’equilibrio di finanza ci è imposto non solo dalle regole europee, ma anche dal fatto che siamo costretti a finanziare le nostre misure sul mercato”, ha spiegato il premier Conte.

Inoltre ha dichiarato che sta lavorando su progetti specifici per lo sviluppo, come il piano nazionale per la ricerca, in modo da rafforzare il sistema scolastico ed il sistema universitario. Un altro aspetto del discorso di Conte ha riguardato i Beni Culturali, da potenziare e da sostenere.

Una parte del discorso ha riguardato anche le energie verdi e sul tema del riciclo, centrale, ha detto Conte, per il governo. “Siamo chiamati a disegnare il futuro del paese, non collezioniamo i “like” dell’epoca digitale. La consultazione elettorale ha offerto un dato significativo: i cittadini italiani confermano la fiducia verso questo governo, con una chiara inversione dei pesi nel governo”, ha affermato il premier, facendo riferimento ai risultati elettorali delle elezioni europee.

“Il clima elettorale non si è ancora spento, viviamo in un clima che non giova al lavoro di governo. Ho ottimi rapporti con tutti i ministri e con i vicepresidenti, li sento spesso, ma bisogna predisporsi per un atteggiamento costruttivo. Non si può continuare con i conflitti comunicativi, che pregiudicano la concentrazione, la fase due dovrà andare oltre e dare risposte a giovani ed imprese”, con rimando alle polemiche tra M5S e Lega degli ultimi giorni.

Conte, dunque, invita ad evitare le polemiche inutili, sostenendo che il compito del governo è impegnativo, per mantenere la fiducia dei cittadini. “Vi assicuro che sarà il governo del cambiamento fino all’ultimo giorno, non posso garantire fino a quando, visto che non dipende da me. Perseguiremo il bene comune ed i vostri interessi”, ha affermato Giuseppe Conte.

Il premier ha invitato gli alleati di governo di chiarire la loro posizione, per decidere se continuare a governare od andare ad elezioni, rendendosi disponibile a continuare il lavoro dell’esecutivo. Nelle prossime ore sono, dunque, attese le risposte di M5S e Lega. “Se non ci fosse una presa di responsabilità, rimetterò il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, a cui confermo la mia stima, per il sostegno ed i consigli che mi ha dato dall’inizio del mio mandato. Chiedo una risposta rapida, il paese non può attendere”, ha concluso il premier italiano.