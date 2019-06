E3 2019, molti i videogiochi attesi che saranno svelati durante l’Expo

L’evento più importante dell’anno nel settore videoludico sta per iniziare a Los Angeles, l’Electronic Entertainment Expo 2019, dove molti giochi saranno presentati od approfonditi. Nonostante l’assenza della Sony, che ha preferito organizzare in maniera privata le sue conferenze sulla nuova PS5, che avranno luogo nei prossimi mesi, ci sono molte cose da scoprire per la prima volta.

Microsoft/Xbox

Considerata l’assenza della Sony, l’ospite d’eccelenza sarà Microsoft, che dovrà svelare alcuni dettagli sulla sua nuova console Xbox Scarlett, presumibilmente le specifiche tecniche e forse la data di uscita. Verranno presentate le potenzialità della console, che potrebbe anche uscire entro la fine del 2020.

Oltre alla nuova console Microsoft ha molti giochi da presentare, come Halo Infinite, Gears 5 ed altri lavori indipendenti che saranno svelati all’interno delle conferenze.

Electronic Arts

Complice la presentazione di FIFA 20, le conferenze di Electronic Arts sono tra le più attese. Non solo calcio, però, con il nuovo prodotto Apex Legends che dopo il successo iniziale sarà potenziato ed alcune novità potrebbero essere svelate durante l’E3 2019. Inoltre sarà presentato il nuovo Star Wars Jedi: Fallen Order

Tanti altri giochi da svelare

Tra le altre produzioni, sono attese le conferenze di Ubisoft, con Watch Dogs 3 che potrebbe essere svelato e che sarà ambientato a Londra secondo le ultime voci.

Cyberpunk 2077 è un altro videogioco con alto seguito, prodotto da CD Projekt, autori di The Witcher 3, gioco dell’anno 2015 e considerato uno dei migliori in commercio. Un altro titolo atteso è Borderlands 3, dopo che nel mese di giugno sono stati resi gratuiti come giochi mensili i capitoli precedenti.