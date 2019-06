Fca-Renault, il governo francese chiede un posto in Cda e la sede a Parigi

Il governo francese, nella persona del Ministro dell’Economia Bruno Le Maire, ha fatto alcune richieste ad Fca, che si approccia a fondersi con la Renault, tra le quali ci sarebbe un posto in Cda e la sede della nuova società a Parigi.

La Francia ha messo alcuni paletti sulla fusione delle due case automobilistiche, visto che possiede il 15% di Renault e che finirà con l’avere il 7% della nuova società. Per questo il ministro Le Maire ha chiesto nuove garanzie, per evitare un taglio di lavoratori ed avere alcuni vantaggi nel Cda. Oltre al posto in Cda il governo francese ha chiesto un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault.

Le Maire ha incontrato il capo di Fca, Elkann, nella giornata di venerdì e sabato, mentre domenica ha incontrato il presidente di Renault, Jean-Dominique Senarde. Fca sarebbe disponibile a piccole modifiche del piano iniziale. Nella giornata di martedì il Cda di Renault dovrà dare una risposta sulla fusione.