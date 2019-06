Francia, sciopero nella più grande fabbrica al mondo di Nutella

La fabbrica Ferrero a Villers-Ecalles, la principale al mondo per produzione di Nutella, è ferma da sei giorni per la protesta dei lavoratori, che vorrebbero un aumento salariale. A riferirlo sono fonti sindacali, che hanno spiegato come 170 operai sono in sciopero da lunedì scorso, bloccando l’afflusso di camion.

Le persone hanno bloccato l’accesso alla fabbrica, non permettendo l’arrivo o l’uscita dei camion, il che rende la fabbrica ferma ed impossibilitata a produrre: “Le materie prime iniziano a scarseggiare”, riferiscono fonti sindacali, cercando un commento ed una presa di posizione da parte di Ferrero, che però ancora non è arrivata.

La produzione di Kinder Bueno è ferma dalla giornata di martedì, mentre delle quattro catene di produzione di Nutella, solo una funziona al 20% della capacità. I lavoratori chiedono un aumento salariale del 4,5% per via del peggioramento delle condizioni di lavoro.

In totale la fabbrica di Villers-Ecalles produce 600 tonnellate di barattoli di Nutella al giorno, un quarto della produzione globale. I lavoratori in totale sono 400, segno che meno della metà è in sciopero, che però ha comunque fermato la produzione.