Genova, iniziata la demolizione delle abitazioni sotto il ponte

Si inizia da via Porro, con il civico 10 che sarà demolito per primo, in una serie di abbattimenti che vedranno i palazzi sotto al ponte scomparire, misura molto contestata dagli abitanti, ma non c’erano alternative, considerata la nuova conformazione del ponte che verrà costruito.

Era un intervento atteso per il proseguimento dell’iter che porterà alla costruzione del nuovo ponte, con ancora una parte del ponte Morandi ancora in piedi, a causa proprio delle abitazioni sottostanti.

Nei mesi scorsi ci sono state molte visite degli abitanti dei palazzi in demolizione, per portare via gli ultimi oggetti, tutte organizzate da comune e protezione civile, garantendo il massimo della sicurezza a chi rientrava nella zona rossa. Ora le abitazioni verranno costruite, per fare spazio ai piloni che andranno a sostenere il nuovo ponte, che avrà una struttura diversa da quello caduto, proprio per garantire una migliore sicurezza.