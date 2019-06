Moscovici: “Dialogo con l’Italia ma le regole vanno rispettate”

Dopo la lettera di risposta del ministero dell’Economia alla Commissione europea, che aveva chiesto chiarimenti sul debito pubblico, in aumento rispetto agli accordi presi alla fine dello scorso anno.

“La mia parola d’ordine è dialogo, ci sono regole in comproprietà, che tutti rispettano e non possiamo avere uno Stato che non se ne interessa”, queste le parole di Moscovici, in attesa della risposta all’Italia, che dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, come ha precisato lo stesso commissario.

La Commissione europea presenterà le sue proposte, con Moscovici che fa notare come in cinque anni non abbia punito nessuno: “Se non rispettano le regole, la Commissione europea e gli altri stati dovranno assumersi le loro responsabilità”. Secondo le voci che arrivano da Bruxelles, la Commissione europea prenderà delle misure disciplinari verso l’Italia, dopo il rapporto che presenteranno il 5 giugno.