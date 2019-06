Nuovi problemi Boeing, parte delle ali dei 737 difettose: vanno sostituite entro 10 giorni

Non finiscono i problemi per la Boeing, dopo lo stop al modello 737 Max, a causa di un problema al software antistallo, che ha portato a vari incidenti in Etiopia ed Indonesia. Ora sembra che delle parti delle ali siano difettose e propense alla rottura ed andrebbero sostituite entro 10 giorni.

A riguardare questo problema ci sarebbero i modelli 737 Max e Ng, i quali avrebbero delle ali “costruite in modo improprio”, come riferito dall’Agenzia federale per l’Aviazione, che ne ha chiesto la sostituzione in 10 giorni.

La critica è sulle lamelle che fanno aderire l’ala al resto dell’aereo, le quali sono attivabili per fornire all’aereo un maggiore slancio. Come riferito da Faa questo componente è fornito da aziende terze alla Boeing e sono installate su modelli di 737 Max e Ng in tutto il mondo. In totale gli aerei a rischio sono oltre 60, mentre quelli sotto esame più di 300.

Secondo l’agenzia una rottura di queste lamelle non comporterebbe la caduta dell’aereo, ma vanno comunque sostituite il prima possibile, con Boeing che non ha commentato. Al momento i 737 Max sono ancora a terra, dopo l’aggiornamento del software da parte di Boeing nelle scorse settimane, che porterà nel 2020 a riavere l’ok dai paesi per rimettere in volo gli aerei.