Tutto pronto per Sarri alla Juventus: contratto da 7 milioni a stagione

Il tecnico avrebbe chiesto al club inglese di essere liberato, per poter approdare sulla panchina della Juventus, la quale offre un contratto da 7 milioni a stagione per sostituire Massimiliano Allegri, che ha già lasciato la panchina alcuni giorni fa. Nell’operazione sarebbe coinvolto anche Emerson Palmieri, terzino sinistro ex Roma.

Questione di ore, al massimo di qualche giorno, secondo alcune fonti vicine all’allenatore oramai sembra tutto deciso e si aspetta l’ok del patron dei blues, Roman Abramovic. Sarri per molti non sarà sulla panchina del Chelsea il prossimo anno, ma bisogna vedere come la dirigenza inglese deciderà di liberarlo.

Per il Chelsea si è fatto il nome di Frank Lampard, favorito su Steve Holland, vice ct dell’Inghilterra, e del tecnico francese Blanc. Secondo alcune fonti interne il presidente Abramovic avrebbe già dato l’ok in una riunione con l’agente Fifa Ramadani e l’agente dell’allenatore, onorando gli impegni presi con la vittoria della finale di Europa League. Nell’operazione sarebbe coinvolto anche Emerson Palmieri, che potrebbe unirsi a Sarri.

Nelle ultime ore Guardiola aveva nuovamente smentito le voci di un suo approdo alla Juventus, con dichiarazioni che parlavano già della nuova stagione al City.