Trump a Londra: tra strane strette di mano alla Regina al banchetto serale da 170 ospiti

Non è passata inosservata la visita di Donald Trump nel Regno Unito, accolto questa mattina a Londra e con in programma varie visite, oltre al meeting con Theresa May nella giornata di domani. Ci sono state, però, delle criticità, dall’attacco al sindaco di Londra, alla rottura del protocollo per la stretta di mano alla regina Elisabetta.

….Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019