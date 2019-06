Apple presenta nuovi servizi, iTunes va in pensione

Nella consueta conferenza per gli sviluppatori, in California fino al 7 giugno, Apple ha presentato nuovi servizi ed applicazioni, con alcune novità nei suoi sistemi. A presenziare la serata il CEO Tim Cook, che ha dato il benvenuto agli sviluppatori, arrivati da tutto il mondo.

Il titolo in borsa durante la presentazione ha perso il 2,2%, a causa di una probabile apertura di un’indagine antitrust da parte del Dipartimento Giustizia degli Stati Uniti.

Uno dei nuovi servizi sarà Apple TV+, simile a Neflix, che offrirà contenuti multimediali, come mostrato durante la conferenza con il trailer di For All Man Kind, di Ron Moore. Sono stati presentati alcuni servizi in abbonamento, come Apple News+, per il momento disponibile solo negli Stati Uniti, Apple Arcade per i videogiochi ed Apple Card, una carta di credito in arrivo nei prossimi mesi.

Dark Mode

Su iOS 13 arriverà la “dark mode”, una modalità per far riposare gli occhi e risparmiare batteria, che tingerà di nero molte applicazioni, dai messaggi alle mappe. Per Tim Cook il nuovo sistema operativo avrà molte migliorie: FaceID più veloce del 30%; una funzionalità “look around” per le mappe, simile a Google Street View; una privacy più accentuata, con la possibilità di usare l’account Apple per le registrazioni.

iTunes va in pensione

Dopo oltre 15 anni iTunes verrà sostituito da tre applicazioni: Apple Music, Apple Podcast ed Apple TV, con un aggiornamento denominato “Catalina”. L’applicazione di musica era stata presentata da Steve Jobs e contiene al momento 50 milioni di brani, ma il mondo dello streaming musicale è cambiato con l’avvento di Spotify ed Apple vuole puntare su un nuovo servizio.