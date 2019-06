Australia, spari in un hotel: 4 morti

Una sparatoria in un hotel nella città di Darwin, in Australia, ha causato quattro morti, come ha comunicato la polizia dopo aver arrestato un uomo di 45 anni, autore della strage.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo sarebbe entrato nell’hotel Palms, a McMinn Street, con un fucile a pompa ed avrebbe iniziato a fare fuoco appena entrato, per poi fuggire poco dopo. È stato catturato dagli agenti quando era già in fuga, ancora non sono note le motivazioni che lo hanno portato a questo gesto, la polizia esclude si tratti di terrorismo.

Anche il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha confermato che non si tratterebbe di un attentato terroristico, rilasciando una dichiarazione ai cronisti a Londra: “Non riteniamo si tratti di terrorismo”, ha comunicato ai media.