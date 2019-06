Istat, disoccupazione stabile al 10,2%. Sale quella giovanile +0,8%

L’istituto di statistica ha rilasciato i dati sull’occupazione in riferimento al mese di aprile, i quali mostrano una tendenza stabile nel tasso di disoccupazione generale, al 10,2%, mentre aumenta quella giovanile, toccando quota 31,4%.

Rispetto allo scorso anno, la disoccupazione giovanile è comunque in calo di 1,6 punti, ma in aumento rispetto al dato di marzo 2019. In generale, la disoccupazione giovanile è 12 punti in meno del dato rilevato nel 2014, mentre è 12 punti sopra il livello del 2007, prima della crisi finanziaria.

Il tasso di disoccupazione è in calo dello 0,7% rispetto ad aprile 2018, stabile al 10,2%. In totale l’Istat ha rilevato che i disoccupati sono 2.652.000, in aumento di 5mila unità rispetto a marzo 2019, ma in diminuzione di 200mila posti rispetto ad aprile 2018.

Le opposizioni fanno notare come dall’entrata del governo Conte, i dati sugli occupati a tempo indeterminato siano sostanzialmente fermi, in calo di mille unità.