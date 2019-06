Milano, genitori shock: “Odio quella scimmia”. Insultavano ed avvelenavano la figlia disabile

Un grave episodio di violenza è stato scoperto dagli agenti della municipale di Milano, che hanno intercettato la coppia, di origini egiziane, scoprendo come veniva trattata la figlia di tre anni e mezzo.

“Metto il veleno nel cibo, odio quella scimmia, è un grosso problema”, questa una delle frasi intercettate dalla polizia locale, che ha riferito come la bambina venisse insultata e picchiata dai genitori. In altre intercettazioni ci sono ipotesi di soffocamento, annegamento od avvelenamento.

La coppia 29enne era in partenza per l’Egitto, con un biglietto di sola andata, ed è stata fermata mentre saliva in un bus verso Malpensa, insieme ai quattro figli. Le due persone sono in Italia dal 2010, dove vivevano in un’abitazione abusiva nella zona ovest di Milano. Il padre lavorava come muratore in Italia, mentre la madre era senza lavoro.

Le indagini sono iniziate quando il padre ha portato la bambina in ospedale a metà maggio, per un dolore al braccio, con i medici che si sono accorti di una frattura scomposta in calcificazione risalente a 3-4 settimane prima. Il 17 maggio, dopo due giorni di ricovero, l’azienda ospedaliera ha avvertità l’Unità di tutela per i minori, che ha iniziato le intercettazioni.