Reddito di cittadinanza: 1,25 milioni di domande, accolte 674 mila

Sono stati rivelati dall’Inps gli ultimi dati sul reddito di cittadinanza, con il totale delle domande presentate, che sono 1,25 milioni, mentre 674 mila quelle già accolte e 277 mila quelle respinte. In linea con le previsioni del governo, che aveva fatto una stima simile, nonostante un inizio a rilento.

C’è un tasso di rifiuto del 26%, come comunica l’Istituto di previdenza, considerato che sulle 960 mila domande lavorate, ne sono state respinte 277 mila e 9 mila sono in sospeso per richiesta verifiche. L’erogazione media del reddito di cittadinanza è di 540 euro, mentre per le pensioni di cittadinanza, che sono 81 mila, l’assegno medio è di 210 euro.

A marzo sono arrivate all’Inps 820 mila domande, delle quali ne sono state accolte 554 mila, corrispondenti al 67%, una percentuale che cala nei mesi successivi, considerato che ad aprile ne sono arrivate 243 mila e ne sono state accolte 120 mila, pari al 49%. Segno che chi presenta la domanda nei mesi successivi all’inizio del bando è meno sicuro di avere una risposta positiva. A maggio sono arrivate 187 mila domande, che sono ancora da elaborare.